Женщины и мужчины оказались равны по владению компьютерными навыками

В исследовании участников проверяли на то, как они владеют компьютерными навыками для офисной работы. Добровольцев также попросили оценить свои знания и умения.

Участникам случайным образом назначали базовые, средние или продвинутые задачи для выполнения на ноутбуках, планшетах или смартфонах. При этом добровольцы должны были либо сидеть, либо стоять, либо, не спеша, прохаживаться. Учёные не увидели почти никакой разницы между успешностью выполнения заданий между мужчинами и женщинами. Лишь в одном задании — при проверке базовых навыков на планшете в сидячем положении — мужчины дали ненамного больше правильных ответов, чем женщины (76,3% против 64%).

Тем не менее, при опросе женщины оценивали свои навыки в среднем хуже, чем мужчины. Правда, разница была незначительной.