Женщины-начальницы оказались более склонны к алкоголизму

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Женщины-начальницы оказались более склонны к алкоголизмуСчитают, что это помогает в работе
Российские социологи рассказали, что женщины, которые находятся на руководящих должностях, склонны чаще выпивать. Причиной тому может быть необходимость пить алкоголь на деловых встречах. Кроме того, спиртное снимает стресс.
Об исследовании учёных из Института социологии РАН пишет «Известия». Авторы работы провели онлайн-опросы более чем 13 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Учёные определили частоту употребления алкоголя так: от одного до семи раз в неделю — часто, от одного до 2–3 раз в месяц — регулярно, от одного раза в 2–3 месяца до нескольких в год — эпизодически, раз в год и реже — редко.
Выяснилось, что 39% женщин-руководителей и 35% представительниц рабочего класса выпивают часто. Учёные также провели интервью с некоторыми женщинами. Они показали, что употребление алкоголя считается одним из проявлений жёсткой деловой активности, показателем приверженности делу и отчасти возможностью быть с партнёрами-мужчинами на равных.