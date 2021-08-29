Женщины-начальницы оказались более склонны к алкоголизму

Об исследовании учёных из Института социологии РАН пишет «Известия». Авторы работы провели онлайн-опросы более чем 13 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Учёные определили частоту употребления алкоголя так: от одного до семи раз в неделю — часто, от одного до 2–3 раз в месяц — регулярно, от одного раза в 2–3 месяца до нескольких в год — эпизодически, раз в год и реже — редко.

Выяснилось, что 39% женщин-руководителей и 35% представительниц рабочего класса выпивают часто. Учёные также провели интервью с некоторыми женщинами. Они показали, что употребление алкоголя считается одним из проявлений жёсткой деловой активности, показателем приверженности делу и отчасти возможностью быть с партнёрами-мужчинами на равных.