Женщины оказались лучше мужчин в «чтении мыслей»

Речь идёт о таком явлении как ментализация — способности представлять психическое состояние самого себя и других людей. Благодаря этому люди могут распознавать тонкие поведенческие намёки, указывающие на то, что собеседник говорит не то, о чём думает. Кто-то может справляться с задачей распознавания лучше, кто-то хуже.

Учёные разработали новый опросник, позволяющий определить степень этого навыка, на данных более 4000 человек, в том числе аутистов. Опросник даёт прошедшему оценку от 4 до 16 (4 значит, что человек плохо «читает» чужие мысли, 16 — что хорошо). В среднем люди получали 12 или 13 баллов. Учёные увидели, что женщины в среднем имели более высокий балл.