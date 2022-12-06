Женщины засудят Apple за то, что брелок компании использовался для слежки за ними

14:42, 06 декабря 2022
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Женщины засудят Apple за то, что брелок компании использовался для слежки за нимиРечь об AirTag
Две женщины подали судебный иск в отношении Apple. Одна из них утверждает, что её бывший парень использовал брелок AirTag, чтобы следить за ней.
Фото: Unsplash
В иске утверждается, что существующие меры безопасности, то есть оповещения iPhone, если рядом обнаруживается неизвестный AirTag, «ужасно неадекватны и мало что делают для своевременного предупреждения людей, если они отслеживаются».
Другая женщина, подавшая иск, утверждает, что её муж положил брелок в рюкзак её ребенка, чтобы шпионить. Обе женщины требуют возмещения ущерба и обвиняют Apple в выпуске небезопасного продукта.