Наука и технологии
14:42, 06 декабря 2022
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Женщины засудят Apple за то, что брелок компании использовался для слежки за ними

Речь об AirTag

Две женщины подали судебный иск в отношении Apple. Одна из них утверждает, что её бывший парень использовал брелок AirTag, чтобы следить за ней.

Женщины засудят Apple за то, что брелок компании использовался для слежки за ними

Фото: Unsplash

В иске утверждается, что существующие меры безопасности, то есть оповещения iPhone, если рядом обнаруживается неизвестный AirTag, «ужасно неадекватны и мало что делают для своевременного предупреждения людей, если они отслеживаются».

Другая женщина, подавшая иск, утверждает, что её муж положил брелок в рюкзак её ребенка, чтобы шпионить. Обе женщины требуют возмещения ущерба и обвиняют Apple в выпуске небезопасного продукта.

Источник:Macrumors
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#Apple AirTag
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