Женщины засудят Apple за то, что брелок компании использовался для слежки за ними

В иске утверждается, что существующие меры безопасности, то есть оповещения iPhone, если рядом обнаруживается неизвестный AirTag, «ужасно неадекватны и мало что делают для своевременного предупреждения людей, если они отслеживаются».

Другая женщина, подавшая иск, утверждает, что её муж положил брелок в рюкзак её ребенка, чтобы шпионить. Обе женщины требуют возмещения ущерба и обвиняют Apple в выпуске небезопасного продукта.