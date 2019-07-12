Женская прокрастинация оказалась запрограммирована генетически

Дофамин — это нейромедиатор, который в популярной литературе часто называют «гормоном радости и удовольствия». На самом же деле, он скорее связан с мотивацией. Дофамин «показывает» мозгу значимость какого-либо результата, чтобы тот либо избегал его, либо пытался достичь. Количество этого нейромедиатора в мозге зависит от уровня синтеза белка TH.

Учёные проанализировали генотипы 143 мужчин и 135 женщин. Исследователи рассматривали ген TH, а участники заполняли анкету, которая выявляла особенности их поведения. Как оказалось, женщины, у которых был обнаружен повышенный синтез белка TH, хуже контролировали свои действия при принятии решений. У мужчин такой зависимости замечено не было.