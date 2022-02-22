Женские боты начали терроризировать Spotify

Боты, замаскированные под обычных пользователей, берут под контроль совместный плейлист и добавляют песни неизвестных музыкантов без согласия владельца. Считается, что цель ботов — повысить статистику прослушивания конкретного исполнителя.

Spotify уже знает о проблеме, но в настоящее время ничего не может сделать для её решения. Поскольку совместные плейлисты являются общедоступными, нельзя запретить конкретному пользователю редактировать плейлист. Таким образом, единственным решением для борьбы с нежелательной активностью ботов является удаление песен, добавленных ими.