Женские боты начали терроризировать Spotify

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Женские боты начали терроризировать SpotifyДобавляют в ваши плейлисты песни, которые вам не нужны
Если вы используете Spotify и у вас есть совместные плейлисты, вам, вероятно, следует проверить их. Сообщается, что боты с женскими именами, такими как Эшли, Эмма и Элси, терроризируют некоторые общедоступные совместные плейлисты.
Боты, замаскированные под обычных пользователей, берут под контроль совместный плейлист и добавляют песни неизвестных музыкантов без согласия владельца. Считается, что цель ботов — повысить статистику прослушивания конкретного исполнителя.
Spotify уже знает о проблеме, но в настоящее время ничего не может сделать для её решения. Поскольку совместные плейлисты являются общедоступными, нельзя запретить конкретному пользователю редактировать плейлист. Таким образом, единственным решением для борьбы с нежелательной активностью ботов является удаление песен, добавленных ими.
Источник: PhoneArena