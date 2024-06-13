Женский голос ИИ повысил эффективность команд

Исследование, проведенное под руководством Ангела Хсинг-Чи Хванга и Андреа Стивенсон Вон, показало, что гендерная принадлежность голоса ИИ может влиять на динамику таких команд, потенциально улучшая сотрудничество.

В эксперименте, в котором приняли участие 180 человек, группы виртуально сотрудничали с мужским или женским агентом ИИ. Интересно, что женщины, находящиеся в меньшинстве, были более активны, когда голос ИИ был женским, в то время как мужчины демонстрировали повышенную разговорчивость, но снижали концентрацию на задаче, когда бот звучал по-мужски.