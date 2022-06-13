Женский мозг оказался горячее мужского

Исследователи из Лаборатории молекулярной биологии (MRC) в Кембридже обнаружили, что женский мозг примерно на 0,4°C горячее, чем мужской. Учёные предполагают, что эта разница, скорее всего, обусловлена менструальным циклом. Дело в том, что большинство женщин-участниц исследования прошли сканирование мозга в фазе после овуляции. Температура их мозга также была примерно на 0,4°C выше, чем у женщин, которые были просканированы в фазе до овуляции.

Отмечается, что температура мозга также увеличивается с возрастом, особенно в глубоких отделах мозга, где среднее повышение составило 0,6°C. Исследователи предполагают, что способность мозга к охлаждению может ухудшаться с возрастом.