Жили в тепле, были гигантскими и ели кальмаров: учёные описали древних пингвинов

По информации исследователей, предки современных пингвинов жили вдоль экватора. В древние времена температура там была даже выше, чем сейчас — в среднем на 5 градусов. Основу рациона древних пингвинов составляли рыба и кальмары. Они ловили добычу похожими на копья клювами.

Ещё у птиц древности были более длинные ноги, а рост у некоторых мог превышать 2,1 метра. А вот после жизни в Антарктике у них стал накапливаться жир, они научились смотреть в холодной воде, а крылья превратились в обтекаемые ласты.