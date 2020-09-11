Жир на ногах оказался полезен для здоровья сердца и сосудов

Такой вывод следует из нового доклада, представленного на конференции Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association).

Исследователи отметили, что жир вокруг талии, например, точно связан с рисками для здоровья. А вот насчёт жира в ногах точных данных не было. Поэтому авторы работы решили изучить три типа высокого кровяного давления и их зависимость от процента жировой ткани в ногах у почти 6000 взрослых. Средний возраст участников составил 37 лет, среди них были и мужчины, и женщины. У 24% людей было отмечено высокое кровяное давление (более 130/80 мм рт. ст.).

Как оказалось, взрослые с меньшим процентом жира в ногах были более склонны к тому, чтобы иметь все три типа высокого кровяного давления.