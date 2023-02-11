Жирная пища не всегда плоха: учёные узнали, что она помогает избавиться от кишечных паразитов

Один из таких паразитов называется власоглав. Это круглый червь, вызывающий заболевание трихоцефалёз. При нём повреждается толстая кишка, что может привести к болям в животе, тошноте, рвоте, головным болям и даже кровавому стулу.

Чтобы изучить, как питание влияет на заражение червями-паразитами, учёные использовали мышиную модель, тесно связанную с человеческим власоглавом. Оказалось, что жирная пища позволяет клеткам Т-хелперам обеспечивать правильный иммунный ответ для избавления от червя.