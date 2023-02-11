Жирная пища не всегда плоха: учёные узнали, что она помогает избавиться от кишечных паразитов

17:10, 11 февраля 2023
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Жирная пища не всегда плоха: учёные узнали, что она помогает избавиться от кишечных паразитовПозволяет работать иммунитету правильно
Британские учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров позволяет иммунной системе избавляться от кишечных паразитов.
Фото: Unsplash
Один из таких паразитов называется власоглав. Это круглый червь, вызывающий заболевание трихоцефалёз. При нём повреждается толстая кишка, что может привести к болям в животе, тошноте, рвоте, головным болям и даже кровавому стулу.
Чтобы изучить, как питание влияет на заражение червями-паразитами, учёные использовали мышиную модель, тесно связанную с человеческим власоглавом. Оказалось, что жирная пища позволяет клеткам Т-хелперам обеспечивать правильный иммунный ответ для избавления от червя.