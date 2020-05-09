Житель Англии создал виртуальный бар с друзьями

Интересным проектом занялся британский журналист Тристан Кросс (Tristan Cross). Для того, чтобы воплотить в виртуальной реальности любимый паб, ему пришлось изучить основы 3D-моделирования, VR-разработки, анимации и много чего другого.

Для проекта журналист выбрал движок Unreal Engine 4. Внешний вид паба он легко нашёл в Google Street View, а вот для воссоздания интерьера энтузиасту пришлось попросить планы бара у хозяев.

Отмечается, что всего за день журналист смог сделать помещение, пропорциями напоминающее любимый паб. Зато на оформление только оконных витрин пришлось потратить куда больше времени. Также журналист потратил несколько дней на то, чтобы научить персонажа брать в руки пиво с помощью контроллеров Vive.

В итоге через две с половиной недели работы энтузиаст надел VR-гарнитуру и «выпил» первое пиво в виртуальном баре. После этого он решил добавить модели своих друзей. Только заменить настоящий поход в паб это, конечно, не смогло.