Житель Флориды может получить 10 лет тюрьмы после расстрела полицейского дрона

Признание вины произошло после инцидента, произошедшего в июле 2021 г., когда помощники шерифа округа Лейк отреагировали на кражу со взломом на промышленной территории в Маунт Дора, штат Флорида.

В ходе операции помощники использовали беспилотный летательный аппарат стоимостью 29 000 долларов. Однако в результате стрельбы из соседнего жилого дома беспилотник был сбит, врезался в металлическую крышу и загорелся. Гони был обнаружен на участке и признался, что сбил беспилотник из винтовки 22-го калибра, заявив, что тот его «донимал».

Проверка личных дел показала, что Гони имел 29 судимостей за уголовные преступления во Флориде, включая такие серьезные обвинения, как нападение на сотрудника правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, сопротивление при аресте с применением насилия, незаконное хранение наркотиков, кража со взломом и владение огнестрельным оружием осужденным преступником.

Вынесение приговора Гони назначено на 18 января 2023 года.