Жители Афганистана спасаются от голода с помощью криптовалюты

Как пишут СМИ, неправительственные и гуманитарные организации стали использовать криптовалюты для перевода денег в Афганистан. Так они пытаются спасти людей от масштабного голода.

Дело в том, что финансовая система Афганистана оказалась парализована из-за санкций. США конфисковали резервы афганского ЦБ и заблокировали все денежные переводы в страну, а система SWIFT прекратила работу. В результате люди потеряли доступ к своим средствам. Из-за этого над многими людьми нависла угроза голода.

Единственным выходом осталась криптовалюта. Люди меняют стейблкойны на афгани и покупают еду и лекарства. Так, у мобильного электронного кошелька HesabPay, работающего с криптовалютами, увеличилось число скачиваний.