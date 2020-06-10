Жители целого района лишились быстрого интернета из-за соседа, который слишком много скачивал

Как пишет издание CNews, провайдер оценил пользование сетью одним жителем города Гейнсвилл во Флориде как чрезмерное. При этом пользователь исправно оплачивал услуги.

Абоненты рассказали, что Cox Communications без предупреждения снизила скорость выгрузки данных (upload) с 35 до 10 Мбит/с. Случилось это со всеми жителями одного района.

Тот самый абонент, который много скачивает, сообщил, что ежемесячный объём трафика у него варьируется от 8 до 12 ТБ. Но он и доплачивает за эту возможность $50. В мае 2020 года с абонентом связались представители провайдера и сказали, что ему следует уменьшить объём потребления трафика. После этого скорость передачи данных у пользователя и его соседей упала. Ограничение продлится до 15 июля.

В Cox Communications говорят, что замедление скорости интернета и предупреждения того абонента могут быть не связаны друг с другом.