Жители Донбасса получат российские номера телефонов

Отмечается, что жителям «ЛНР» не нужно будет менять сим-карты и номера телефонов. Они получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации (+7 959) в дополнение к номерам +38 072. Код +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком». Тарификация и стоимость связи должны остаться на прежнем уровне.

Для «ДНР» выделен код +7 949. Он будет дополнительным к телефонным номерам мобильного оператора «Феникс». Изменится, по сути, префикс. Стоимость звонков останется прежней.

Напомним, что и «ДНР», и «ЛНР» так и не получили признания независимого статуса от большинства стран мира. В феврале Путин заявил об их признании в качестве независимых и суверенных государств, но не в качестве регионов, входящих в состав РФ.