Жители какой страны больше всего сидят в интернете

Жители какой страны больше всего сидят в интернетеОб этом стало известно благодаря результатам исследований NordVPN
Эксперты компании NordVPN узнали, жители каких государств на сегодняшний день зависят от интернета сильнее остальных. Итоги опроса оказались интересными.
NordVPN выяснила, что больше всего времени в интернете проводят жители Гонконга. Оказалось, что среднестатистический житель этой страны 44 года тратит на интернет. При этом 60 % населения Гонконга в интернет-пространстве без опаски делятся персональными данными вроде адреса проживания, фамилии, даты рождения, фотографий. Известно также, что каждый пятый даже показывает реквизиты банковской карты.
Великобритания стала в рейтинге второй страной, жители которой много времени тратят на компьютерные игры. А ещё они с охотой делятся информацией о себе и о своей жизни в Сети.
Как ни странно, на последнем месте по количеству времени в интернете расположились жители Японии. Россия же не принимала участия в этом исследовании.