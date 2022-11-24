Жители какой страны больше всего сидят в интернете

Великобритания стала в рейтинге второй страной, жители которой много времени тратят на компьютерные игры. А ещё они с охотой делятся информацией о себе и о своей жизни в Сети.

Как ни странно, на последнем месте по количеству времени в интернете расположились жители Японии. Россия же не принимала участия в этом исследовании.