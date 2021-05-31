Наука и технологии
Сегодня в 13:19
Жители Камчатки остались без интернета из-за аварии «Ростелекома»
Это парализовало работу городских учреждений
В сети «Ростелекома» на Камчатке случился сбой, из-за которого абоненты потеряли доступ в интернет. Также частично пропала телефонная связь.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток». Сообщается, что аварийный сигнал в сети зафиксировали в 15:06 по Камчатскому времени. После этого у абонентов «Ростелекома» пропал интернет и частично телефонная связь.
Причиной аварии стал обрыв кабеля рабочими. Утверждается, что сбой уже устранили. Связь восстановили в 20:40 по местному времени.
Всё это время были парализованы банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях и даже магазины.
СМИ также писали, что днём на Камчатке не было связи и у провайдеров «Билайн», «Мегафон», Tele2.