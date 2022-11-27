Жители района построили собственную оптоволоконную сеть

Жители района построили собственную оптоволоконную сетьПотому что ценник в 17 тыс долларов – перебор
Ранее мужчина в США пожаловался, что его интернет слишком медленный. В компании Comcast ему сказали, что ускорение интернета обойдется в 17 тыс долларов. После чего он призвал 41 своего соседа построить собственную оптоволоконную сеть вместо той, что предлагает компания.
Жители Кремниевой долины были “сыты по горло” медленной скоростью интернета, которая составляла менее 25 Мбит/с на загрузку. Разочарованные отношением интернет-провайдеров "бери, что дают", они создали собственное решение - и теперь в этом соседстве одна из самых высоких скоростей Интернета в стране.
Скотт Вандерлип, инженер-программист, говорит, что компания Comcast назвала ему смету в 17 000 долларов на подключение его дома к более быстрому интернету в доме соседа. “Вы, наверное, шутите - я вижу его на столбе напротив”, - сказал Вандерлип, вспоминая свою реакцию на предложение Comcast.
Поэтому он ухватился за возможность сотрудничать с начинающим интернет-провайдером под названием Next Level Networks. Если бы Вандерлип смог собрать несколько соседей, готовых вложить пару тысяч долларов, Next Level обеспечил бы им очень быстрый интернет.
Это было в 2017 году. Сейчас Вандерлип является президентом ассоциации Los Altos Hills Community Fiber Association, которая обеспечивает сверхбыструю скорость - до 10 гигабит в секунду на загрузку - для более чем 40 семей. Помогло еще и то, что его дом также оказался рядом с местной школой, у которой был запасной оптоволоконный кабель.