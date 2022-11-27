Жители района построили собственную оптоволоконную сеть

Жители Кремниевой долины были “сыты по горло” медленной скоростью интернета, которая составляла менее 25 Мбит/с на загрузку. Разочарованные отношением интернет-провайдеров "бери, что дают", они создали собственное решение - и теперь в этом соседстве одна из самых высоких скоростей Интернета в стране.

Скотт Вандерлип, инженер-программист, говорит, что компания Comcast назвала ему смету в 17 000 долларов на подключение его дома к более быстрому интернету в доме соседа. “Вы, наверное, шутите - я вижу его на столбе напротив”, - сказал Вандерлип, вспоминая свою реакцию на предложение Comcast.

Поэтому он ухватился за возможность сотрудничать с начинающим интернет-провайдером под названием Next Level Networks. Если бы Вандерлип смог собрать несколько соседей, готовых вложить пару тысяч долларов, Next Level обеспечил бы им очень быстрый интернет.

Это было в 2017 году. Сейчас Вандерлип является президентом ассоциации Los Altos Hills Community Fiber Association, которая обеспечивает сверхбыструю скорость - до 10 гигабит в секунду на загрузку - для более чем 40 семей. Помогло еще и то, что его дом также оказался рядом с местной школой, у которой был запасной оптоволоконный кабель.