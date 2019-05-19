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Жители российских сёл смогут снимать деньги с карты на кассах магазинов

К 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2020 году жители сёл получат возможность совершать до 8 банковских операций на кассах магазинов.

Переводить деньги, снимать наличные, вносить наличные на счёт и др. Как сообщает ТАСС, с каждым годом список операций будет расширяться. О планах банка Греф рассказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

В целом, услуга снятия наличных в кассах магазинов, принадлежащих малому и среднему бизнесу, от Сбербанка стартует с июля текущего года. К запуску она будет доступна также для владельцев сторонних карт Visa. Снять наличных за одну операцию можно будет на сумму до 5 тысяч рублей.

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