Жители российского города не дали установить вышку сотовой связи Tele2

Вышка находилась на улице Лумпова в новом посёлке за парком ДК. Против её установки протестовали все жители посёлка и садоводы сада СУМЗ-1. Они даже обращались в администрацию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также блокировали проезд по своим участкам к месту предполагаемого строительства.

Жителей возмутило то, как вышку привезли на место — техника ездила по участку по Лумпова, 2 без ведома его владельца. Кроме того, люди заявили, что не была подтверждена механическая безопасность 29-метровой конструкции. Они не получили гарантий, что вышка не упадёт. В Теle2 же утверждали, что все требования соблюдены.

В итоге работы по возведению опоры были приостановлены. Оператор связи заявил, что новая базовая станция в посёлке должна была улучшить качество связи для более чем 4,5 тысячи жителей.

Для оформления использовано фото Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру