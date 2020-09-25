Жители российского села прогнали монтажников вышки сотовой связи из страха перед ней

Журналисты пишут, что жители села вышли протестовать против установки «вышки 5G». Как рассказали в паблике «ЧП Казань Челны», разрешения на установку у монтажников не было. Сельчане собрались и попросили рабочих уйти. Отмечается, что на «митинг» вышел и ветеран войны. Монтажники, по словам очевидцев, начали ругаться с жителями села и оскорбили ветерана. Однако в итоге рабочие уехали.

Сообщается, что компанию, занимающуюся строительством объектов для коммуникаций, обязали согласовывать места установки вышек с главой сельсовета. Также организацию заставили извиниться перед ветераном.

Представители Тукаевского муниципального района сообщили, что вышку решили перенести за пределы населённого пункта. Помимо этого от подрядчиков потребовали документы, свидетельствующие об отсутствии негативного влияния вышки на окружающую среду.