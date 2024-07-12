Жители Токио объединились против массового строительства центров обработки данных

Более 220 жителей подали петицию против проекта, выражая опасения по поводу разрушения среды обитания, увеличения загрязнения окружающей среды, повышенного потребления электроэнергии и истощения грунтовых вод в районе.

Предлагаемый центр обработки данных мощностью 3,63 миллиона мегаватт, который, как ожидается, будет выбрасывать в атмосферу около 1,8 миллиона тонн углекислого газа в год, вызвал серьезную оппозицию. Юдзи Охтаке, представитель группы жителей, осудил строительство, обвинив его в том, что оно поставит под угрозу экологический баланс Акисимы.

Жители утверждают, что для реализации проекта потребуется вырубить 3 000 деревьев, что представляет угрозу для местных видов, таких как птицы-тетеревятники и барсуки. Они бьют тревогу по поводу несовершенного, по их мнению, процесса градостроительного планирования, в результате которого было дано разрешение на строительство центра обработки данных.

Группа жителей рассматривает возможность подачи судебного иска, чтобы оспорить проект и добиться пересмотра проекта.