Жители Токио объединились против массового строительства центров обработки данных

Жители Токио объединились против массового строительства центров обработки данныхЧем они недовольны
Более 220 жителей подали петицию против проекта, выражая опасения по поводу разрушения среды обитания, увеличения загрязнения окружающей среды, повышенного потребления электроэнергии и истощения грунтовых вод в районе.
Предлагаемый центр обработки данных мощностью 3,63 миллиона мегаватт, который, как ожидается, будет выбрасывать в атмосферу около 1,8 миллиона тонн углекислого газа в год, вызвал серьезную оппозицию. Юдзи Охтаке, представитель группы жителей, осудил строительство, обвинив его в том, что оно поставит под угрозу экологический баланс Акисимы.
Жители утверждают, что для реализации проекта потребуется вырубить 3 000 деревьев, что представляет угрозу для местных видов, таких как птицы-тетеревятники и барсуки. Они бьют тревогу по поводу несовершенного, по их мнению, процесса градостроительного планирования, в результате которого было дано разрешение на строительство центра обработки данных.
Группа жителей рассматривает возможность подачи судебного иска, чтобы оспорить проект и добиться пересмотра проекта.