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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 19:01
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Жительница США устроила северокорейцев на «удаленку» в 300 компаний

Ей грозит почти 100 лет заключения
49-летней Кристине Мари Чепмен из Личфилд-Парка, штат Аризона, было предъявлено обвинение в том, что она якобы помогала гражданам Северной Кореи получить работу в сфере IT в более чем 300 американских компаниях, что «позволило получить 6,8 миллиона долларов для финансирования северокорейской программы создания баллистических ракет».
Жительница США устроила северокорейцев на «удаленку» в 300 компаний
© Ferra

Федеральные прокуроры установили, что Чепмен и ее соучастники использовали украденные личные данные более 60 жителей США, чтобы обманом заставить компании нанять северокорейских IT-работников.

В обвинительном заключении подробно описывается, как Чепмен управляла «фермой ноутбуков», чтобы создать иллюзию, что северокорейские работники находятся в США. Используя прокси-серверы и VPN, они скрывали свое истинное местоположение. Заговор затронул различные отрасли промышленности и «поставил под угрозу безопасность и финансовую информацию множества американских компаний и частных лиц».

Чепмен вместе с северокорейскими сообщниками действовала по этой схеме как минимум с 2020 года, используя поддельные документы и сфабрикованные личности для прохождения проверок при приеме на работу.

В случае признания ее виновной ей грозит до 97,5 лет лишения свободы.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#преступник
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#сша
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#Северная Корея