Жительница США устроила северокорейцев на «удаленку» в 300 компаний

Федеральные прокуроры установили, что Чепмен и ее соучастники использовали украденные личные данные более 60 жителей США, чтобы обманом заставить компании нанять северокорейских IT-работников.

В обвинительном заключении подробно описывается, как Чепмен управляла «фермой ноутбуков», чтобы создать иллюзию, что северокорейские работники находятся в США. Используя прокси-серверы и VPN, они скрывали свое истинное местоположение. Заговор затронул различные отрасли промышленности и «поставил под угрозу безопасность и финансовую информацию множества американских компаний и частных лиц».

Чепмен вместе с северокорейскими сообщниками действовала по этой схеме как минимум с 2020 года, используя поддельные документы и сфабрикованные личности для прохождения проверок при приеме на работу.

В случае признания ее виновной ей грозит до 97,5 лет лишения свободы.