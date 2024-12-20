Жителям Флориды осталось наслаждаться PornHub лишь 11 дней

Жители Флориды, посещающие сайт с клубничкой, недавно получили предупреждение о том, что доступ к нему будет прекращен через две недели в соответствии с новыми правилами штата, «направленными на защиту несовершеннолетних от откровенного контента».

Флорида присоединилась к 12 другим штатам, включая Техас, Юту и Арканзас, принявшим законы о проверке возраста посетителей сайтов для взрослых. Закон, подписанный губернатором Роном ДеСантисом в марте 2024 года, столкнулся с противодействием со стороны индустрии развлечений для взрослых, а «Коалиция свободы слова» оспорила его в суде, хоть и не успешно.

PornHub выразил «обеспокоенность» влиянием этих законов на «конфиденциальность и безопасность» пользователей.