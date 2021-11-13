Жителям Майами раздадут криптовалюту

Средства, которые хочет раздать мэр, — прибыль, которую город получил через MiamiCoin. То есть город инвестировал частью своих средств в криптовалюту и заработал более $21 млн за последние три месяца. Это почти пятая часть того, что Майами зарабатывает за счёт налогов за год.

Как отметил Суарес, Майами собирается стать первым городом в США, который будет отдавать доход от криптовалюты в качестве дивидендов непосредственно своим жителям. Жители, впрочем, могут добывать или покупать криптовалюту напрямую у города.

У этой идеи есть критики. Они считают рискованным вкладываться в такой нестабильный финансовый инструмент.