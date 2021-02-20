Жителям Техаса пришлось спать в электрокарах Tesla из-за аномальных морозов

У машин Tesla есть крупные батареи. Поэтому многие владельцы электрокаров предпочли спать в машинах с обогревом, не рискуя при этом умереть от отравления угарным газом. Как рассказал один из техасцев, его жена, собака и новорождённая дочь спали в Tesla Model 3. «Если бы у меня не было этой машины, это была бы очень тяжёлая ночь», — отметил мужчина.

Кроме того, благодаря Tesla PowerWall, литий-ионному аккумулятору для сохранения энергии в целях бытового использования, некоторые люди смогли обогреть свои дома с помощью электрокаров.