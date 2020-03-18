Жителям всей России разрешили «превратить» смартфон в терминал безналичной оплаты

Как пишет банк в пресс-релизе, тестирование доступно во всех регионах страны. Использовать технологию позволит приложение Tap on Phone. В Сбербанке считают, что данное решение откроет новые возможности для владельцев малого бизнеса.

По информации банка, в настоящее время технология пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси.

Пока бесконтактная оплата картой по технологии Tap On Phone ограничена суммой в тысячу рублей. А вот пользователи Google Pay, Apple Pay и других pay-сервисов могут оплачивать суммы более 1000 рублей.

Чтобы начать пользоваться Tap on Phone, нужно скачать приложение, подписать договор с банком и активировать услугу. После этого владелец устройства может начать принимать оплату картами бесконтактным способом.