Жив и мертв одновременно: ученые создали самого тяжелого «кота Шредингера»

В мысленном эксперименте Шредингера кошка находится в коробке с ядом, который выделяется при распаде атома радиоактивного вещества. Кот одновременно и жив, и мертв, пока коробка не будет открыта и не будет установлена некая объективная истина. Точно так же частицы в квантовых состояниях находятся в квантовой суперпозиции до тех пор, пока их не измерят, и тогда суперпозиция разрушается.

В недавнем эксперименте использовался небольшой кристалл в суперпозиции двух колебательных состояний, соединенный с материалом, создающим электрическое поле, эффективно создавая «кота Шредингера». Эксперимент может иметь практическое применение в областях, требующих точных измерений, например, помочь уменьшить шум в интерферометрах, измеряющих гравитационные волны.

Истинная граница между двумя мирами до сих пор неизвестна, и причина демонстрации квантовых эффектов в системах с увеличивающейся массой является новаторской.