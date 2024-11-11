Живее всех живых: Nokia открыла новый завод в Индии

Опубликовано 11 ноября 2024, 15:001 мин.
Живее всех живых: Nokia открыла новый завод в ИндииС планами на 10 миллионов 5G-устройств в год
Nokia объявила о запуске нового завода в Нойде, Индия, в сотрудничестве с Dixon Technologies. Завод будет производить 5G приемники, Wi-Fi маршрутизаторы и устройства для волоконно-оптических подключений FTTH. Производственные мощности завода позволят выпускать до 10 миллионов устройств в год и создать около 3 000 рабочих мест в регионе.
Президента группы фиксированных сетей Nokia, Сэнди Мотли, отметила, что производство будет быстро масштабироваться, чтобы удовлетворить высокий спрос. Расширение присутствия Nokia в Индии имеет большое значение, так как в стране наблюдается бум в области FWA, пишут СМИ.
Компания уже имеет научно-исследовательский центр в Бангалоре, а также производственное подразделение в Ченнаи, которое выпускает телекоммуникационное оборудование.