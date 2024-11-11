Живее всех живых: Nokia открыла новый завод в Индии

Президента группы фиксированных сетей Nokia, Сэнди Мотли, отметила, что производство будет быстро масштабироваться, чтобы удовлетворить высокий спрос. Расширение присутствия Nokia в Индии имеет большое значение, так как в стране наблюдается бум в области FWA, пишут СМИ.

Компания уже имеет научно-исследовательский центр в Бангалоре, а также производственное подразделение в Ченнаи, которое выпускает телекоммуникационное оборудование.