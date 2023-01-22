18:41, 22 января 2023
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«Живой» Питер Гриффин: нейросеть показала, как выглядели бы мультсериалы в стиле сериалов 80-х«Южный парк» и «Футурама» прилагаются
Twitter-аккаунт Weird Ai Generations опубликовал ролик-пародию на «Гриффинов», сделанный с помощью нейросетей. Он показывает, как «Гриффины» выглядели бы в стиле сериала 80-х с настоящими актёрами.
Фото: Flickr
Конечно, нейросеть сгенерировала изображения не без артефактов. Например, на некоторых кадрах можно заметить, что у героев куда больше пальцев, чем надо. Тем не менее всё выглядит довольно реалистично.
Ранее нейросеть Midjourney сгенерировала картинки для аналогичных роликов на тему «Южного парка» и «Футурамы».