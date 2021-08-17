Животные начали становиться крупнее в городах

Такое мнение сложилось из-за того, что урбанизация вызывает локальный разогрев воздуха, а более тёплая среда обычно способствует уменьшению размеров тела. Поэтому, например, северные подвиды волка в среднем крупнее южных.

Новая работа учёных показала, что это правило не касается урбанизации. Исследователи оценили длину и массу тела у 140 500 животных Северной Америки, собранные за последние 80 лет. Как оказалось, размеры тела у большинства животных увеличивались.

Учёные считают, что это связано с большей доступностью воды и пищи в городах.