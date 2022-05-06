Животные оказались способны переживать холода разными способами

У животных есть три основных стратегии выживания при отрицательных температурах: провести миграцию, остаться на месте и сопротивляться холоду, а также снизить температуру тела и скорость метаболизма. Биологи часто изучают эти стратегии выживания изолированно и рассматривают их как взаимоисключающие вещи. Виды животных описываются либо как мигрирующие, либо как впадающие в спячку.

Однако учёные отметили, что «каждая стратегия выживания в холоде существует не как бинарная, а в виде спектра». То есть различные животные могут использовать различные стратегии по очереди, в зависимости от ситуации. Это объясняет многие аномалии и кажущиеся отклонения от нормы.