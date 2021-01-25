Животных могут начать вакцинировать от коронавируса

Учёные рассказали, что вирус эволюционирует в животных и может потом передаваться человеку. А это представляет собой долгосрочный риск общественному здравоохранению. Исследователи отметили, что вакцинацию домашних животных нельзя исключать.

Один из учёных считает, что уже сейчас нужно разрабатывать такой препарат для животных, несмотря на то, что подтверждённых фактов передачи коронавируса человеку от собак и кошек не было. Также исследователь заявил, будто Россия «уже начала разрабатывать вакцину для животных».