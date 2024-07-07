Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня

Келли Хастон, Анка Селариу, Росс Броквелл и Натан Джонс покинут среду обитания в Хьюстоне, завершив миссию NASA Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Прямую трансляцию их возвращения можно будет посмотреть на NASA TV, начиная с 17:00 по восточному времени.

Во время годичного пребывания экипаж участвовал в имитации сельскохозяйственной деятельности и рутинном обслуживании среды обитания, чтобы воспроизвести условия, с которыми астронавты могут столкнуться на Марсе. Эта миссия позволила получить ценные сведения о физических и психологических проблемах.

NASA планирует провести еще две годичные миссии CHAPEA, вторая из которых должна начаться весной 2025 года.