Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня

Опубликовано 07 июля 2024, 18:35
1 мин.
Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодняИли завтра по Москве
После 378 дней жизни в изоляции в среде обитания, имитирующей Марс, четверо добровольцев NASA выйдут из нее сегодня (или в 01:00 по Москве).
© NASA/CHAPEA Crew
Келли Хастон, Анка Селариу, Росс Броквелл и Натан Джонс покинут среду обитания в Хьюстоне, завершив миссию NASA Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Прямую трансляцию их возвращения можно будет посмотреть на NASA TV, начиная с 17:00 по восточному времени.
Во время годичного пребывания экипаж участвовал в имитации сельскохозяйственной деятельности и рутинном обслуживании среды обитания, чтобы воспроизвести условия, с которыми астронавты могут столкнуться на Марсе. Эта миссия позволила получить ценные сведения о физических и психологических проблемах.
NASA планирует провести еще две годичные миссии CHAPEA, вторая из которых должна начаться весной 2025 года.