Живущие в грязи племена оказались здоровее горожан

Хадза живут в Танзании. Мужчины племени охотятся на дичь с луком и стрелами, женщины занимаются собирательством. Им чужды блага цивилизации. Живут хадза в хижинах из травы и веток. Носят кожаные передники, обычно ходят босиком.

Рацион хадза составляют клубни и коренья, мёд, ягоды, плоды баобаба и мясо. Аборигены постоянно находятся в движении. Поэтому они крепки физически, а также имеют хорошее артериальное давление и низкий уровень холестерина. У них почти не распространены сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на антисанитарию, хадза вообще почти не болеют.

Исследователи указали на то, что люди, живущие в городах часто страдают от избыточного веса, который отрицательно влияет на здоровье. А всё потому, что мало двигаются и переедают. У хадза же таких проблем нет.