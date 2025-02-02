Живущим в пределах часа езды от офиса Dell запретили удалёнку

Опубликовано 02 февраля 2025, 11:151 мин.
Живущим в пределах часа езды от офиса Dell запретили удалёнкуDell требует от сотрудников возвращаться в офис
Dell прекращает политику гибридной и удаленной работы. Начиная с 3 марта сотрудники, живущие в пределах часа езды от офиса Dell, должны работать в нем пять дней в неделю.
В электронном письме сотрудникам генеральный директор Майкл Делл объяснил, что общение лицом к лицу «быстрее и эффективнее», чем цифровая коммуникация, и именно поэтому компания вводит это правило. Он считает, что работа с глазу на глаз повышает энергию и улучшает сотрудничество. Его мнение строится на данных опроса отделов, которым отменили удаленку ранее.
Хотя сотрудники, живущие далеко от офиса, по-прежнему могут работать удаленно
Dell не одинока в этом шаге. Другие крупные компании США, такие как Amazon, AT&T и JP Morgan, также недавно ввели или объявили о политике возвращения в офис.