Живущим в пределах часа езды от офиса Dell запретили удалёнку

В электронном письме сотрудникам генеральный директор Майкл Делл объяснил, что общение лицом к лицу «быстрее и эффективнее», чем цифровая коммуникация, и именно поэтому компания вводит это правило. Он считает, что работа с глазу на глаз повышает энергию и улучшает сотрудничество. Его мнение строится на данных опроса отделов, которым отменили удаленку ранее.

Хотя сотрудники, живущие далеко от офиса, по-прежнему могут работать удаленно

Dell не одинока в этом шаге. Другие крупные компании США, такие как Amazon, AT&T и JP Morgan, также недавно ввели или объявили о политике возвращения в офис.