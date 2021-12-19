Живут ли люди на самом деле в симуляции, как в «Матрице»: мнение учёных

Высказанную теорию ещё необходимо будет доказать. Тем не менее опровергнута пока что она не была. Один из ключевых аргументов Вирка в пользу этой гипотезы - в основе Вселенной лежит не энергия/материя, а информация. При этом одна субатомная частица - это бит. То есть мы, например, может напечатать на 3D-принтере всё что угодно, а гены представляют собой набор данных.

Также в пользу теории выступает аргумент о том, что существование мультивселенной (она предполагает, что каждый раз при принятии решения создаётся новая временная шкала) также свидетельствует о цифровом характере нашей реальности.

Но даже если мы действительно живём в цифровой симуляции, что находится по другую сторону от нас? По мнению эксперта, это могут быть инопланетные существа или же будущие версии нас самих, которые воссоздают прошлое. Моделировать они могут мир для того, чтобы выяснить, как бы всё сложилось при различных обстоятельствах. Например, при ядерной войне или глобальном изменении климата на планете.