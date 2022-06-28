Живых тигров заменят на виртуальных в знаменитом шоу «Форт Боярд»

Тигры в шоу охраняли сокровищницу с золотыми монетами. Недавно студия Adventure Line Productions, которая снимает «Форт Боярд», решила отправить животных «на пенсию». Однако заменять их новыми тиграми не будут в связи с «эволюцией мышления» общества. Компания намерена использовать виртуальные модели животных. Это решение должно понравиться зоозащитникам и всем неравнодушным.

В Adventure Line Productions рассказали, что сначала хотели использовать архивные изображения тигров, но потом подумали, что зрителям это покажется странным. 3D-модели — более совершенное решение. Они смогут даже взаимодействовать с игроками, например, облизываться, когда те будут пробегать поблизости.