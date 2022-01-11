Жизнь без женщины признали опасной для здоровья мужчин

Учёные взяли данные из Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста. Их интересовали люди в возрасте от 48 до 62 лет. Они разделили их на три группы по количеству лет, прожитых в одиночестве после разрыва отношений: до одного года, два-шесть лет и семь и более лет. Также исследователи изучили состояние здоровья участников.

Оказалось, что у мужчин, переживших наибольшее чисто расставаний, был самый самый высокий уровень маркеров воспаления в организме. Это же относится и к мужчинам, которые прожили семь и более лет в одиночестве. Прирост уровня маркеров воспаления составил 17 и 12% соответственно. Наиболее высокие уровни обоих маркеров воспаления наблюдались у мужчин с высшим образованием, которые провели два-шесть и свыше семи лет в одиночестве.