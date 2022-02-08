«Жизнь прекрасна и без Facebook»: в Европе ответили на возможный уход соцсети

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что «после взлома жил без Facebook и Twitter в течение четырёх лет, и жизнь была фантастической». «Я могу подтвердить, что жизнь очень хороша без Facebook и что мы бы прекрасно обходились и без него», — добавил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он отметил, что цифровые гиганты должны понимать, что Европа будет бороться за свой суверенитет.

Напомним, по новому закону Евросоюза, компании, которые собирают пользовательские данные европейцев, хранить и обрабатывать эти данные на европейских серверах.