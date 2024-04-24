Жизнь проходит незаметно? Попробуйте что-нибудь новое, посоветовали учёные

Это уже не первый случай, когда ученые наблюдают, как впечатления могут исказить наше восприятие времени. Предыдущие исследования связывали более громкие звуки и концентрацию внимания на часах с аналогичным эффектом растягивания времени. Новое исследование добавляет визуальный элемент, демонстрируя, что чем более запоминающимся является изображение, тем дольше мы воспринимаем его. Интересно, что эти запоминающиеся образы также легче вспомнить позже.

В исследовании, проведенном под руководством ученых из Университета Джорджа Мейсона, приняли участие более 100 человек, которые рассматривали различные изображения. Изображения загроможденных сцен, например забитой кладовки, воспринимались как более короткие по времени, в то время как просторные, незагроможденные сцены, например ангары самолетов, воспринимались дольше. Что еще более важно, исследование выявило двустороннюю зависимость: запоминающиеся изображения не только казались более продолжительными, но и быстрее обрабатывались мозгом, что также способствовало их запоминанию.

Эти выводы имеют потенциальную пользу не только для личного распоряжения временем. Они могут лечь в основу разработки искусственного интеллекта, который будет более естественно взаимодействовать с человеком.