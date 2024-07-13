Жмите на передний тормоз велосипеда, не боясь улететь: стартап создал IBS

Понимая, что многие велосипедисты, особенно начинающие, склонны недостаточно эффективно использовать передний тормоз из-за боязни несчастных случаев, IBS обеспечивает "оптимальную эффективность и стабильность торможения", говорят разработчики.

Интегрированная в гидравлическую тормозную систему MT C4, система IBS использует компактный механический модуль, установленный на раме велосипеда. Этот модуль координирует гидравлическое давление от обоих тормозных рычагов, чтобы одновременно задействовать поршни переднего и заднего тормозов, увеличивая тормозную силу и сокращая тормозной путь на 40% по сравнению с тормозами только для заднего колеса.

Несмотря на свои преимущества, IBS в настоящее время недоступна в качестве модернизации для существующих велосипедов, её лишь используют в проектах.