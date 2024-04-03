Журналист обвинил Apple в «запрете» проводить интервью с председателем FTC

В иске Минюста против Apple доминирующее положение компании упоминается как потенциальная угроза свободе слова. В иске говорится о растущем влиянии Apple как производителя телевизионных и кинофильмов, которое может быть использовано для контроля над контентом.

Стюарт сказал Хан: «Я хотел пригласить вас на подкаст, но Apple попросила нас не делать этого». Речь идет о его бывшем подкасте, продолжении его шоу на Apple TV+ «The Problem With Jon Stewart.». Они буквально сказали «пожалуйста, не разговаривайте с ней», если верить мужчине.

Компания Apple пока никак не прокомментировала заявления Стюарта.