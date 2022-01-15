Журналист рассказал о возможной схеме атаки России на Украину

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Журналист рассказал о возможной схеме атаки России на УкраинуС чего всё может начаться
Автор издания The Record рассказал, как могла бы выглядеть атака России на Украину.
Автор предполагает, что подготовка к войне может включать в себя разжигание массовых беспорядков и общей политической нестабильности в Украине. Может происходить и «наступление в киберпространстве».
Начало военных действий автор представляет себе так: может быть нанесена серия воздушных и ракетных ударов, направленных на то, чтобы вывести из строя ключевую инфраструктуру Украины. Наземная фаза атаки может начаться через несколько часов после воздушного наступления. Удары могут идти с трёх основных направлений: с Чёрного моря, с востока, с юго-западных регионов России, граничащих с Украиной, а также с Беларусью. После этого якобы Москва вынудит деморализованное политическое руководство Украины заключить сделку на своих условиях.
Источник: The Record