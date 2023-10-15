Журналист-расследователь: Израиль хочет уничтожить Газу бомбами JDAM

Эти удары наносились без предварительного предупреждения и не были направлены на минимизацию потерь среди мирного населения. К концу недели Израиль прибег к сбросу листовок с указанием жителям города Газа и прилегающих к нему районов двигаться на юг. Перспективы того, что Египет примет около миллиона иммигрантов, многие из которых являются сторонниками ХАМАС, на момент публикации репортажа Херша оставались неопределенными.

Херш предположил, что атака с использованием JDAM произойдет либо 15, либо 16 октября, наряду с последующим наземным вторжением. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация получена из одного источника и должна быть проверена на достоверность.