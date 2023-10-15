Журналист-расследователь: Израиль хочет уничтожить Газу бомбами JDAM

Журналист-расследователь: Израиль хочет уничтожить Газу бомбами JDAMУже очень скоро
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил на платформе Substack, что Израиль планирует атаковать город Газа с помощью авиабомб JDAM с целью его полного уничтожения. Херш отметил, что в течение последней недели израильские истребители непрерывно бомбили невоенные объекты в городе, в результате чего были разрушены жилые дома, больницы и мечети.
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Эти удары наносились без предварительного предупреждения и не были направлены на минимизацию потерь среди мирного населения. К концу недели Израиль прибег к сбросу листовок с указанием жителям города Газа и прилегающих к нему районов двигаться на юг. Перспективы того, что Египет примет около миллиона иммигрантов, многие из которых являются сторонниками ХАМАС, на момент публикации репортажа Херша оставались неопределенными.
Херш предположил, что атака с использованием JDAM произойдет либо 15, либо 16 октября, наряду с последующим наземным вторжением. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация получена из одного источника и должна быть проверена на достоверность.