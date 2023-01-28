Журналист съел выращенного в лаборатории цыплёнка и поделился ощущениями

Цыплёнка вырастила в лаборатории компания UPSIDE Foods. Текстуру искусственного мяса журналист назвал «приличной», «близкой» к оригиналу, но «немного неестественной». На вкус это было «почти что-то среднее между курицей и рыбой».

Журналист также рассказал, что после дегустации, весь остаток дня у него «было странное газообразование». Конечно, нельзя быть уверенным, что газообразование было вызвано именно искусственным цыплёнком, но журналист счёл важным это рассказать.