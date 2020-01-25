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Журналист впервые взял интервью у реального человека внутри компьютерной игры

Журналистика выходит на новый уровень
Журналист BBC поговорил с творческим руководителем игры Watch Dogs: Legion. От всех других интервью это отличается тем, что беседа проводилась в виртуальном Лондоне. Да и вместо журналиста с собеседником присутствовали их виртуальные копии.

BBC называет проект первым в мире интервью внутри видеоигры. Для того, что его реализовать, сотрудники телеканала сотрудничали с игровыми разработчиками. Те создали виртуальную копию журналиста, получив огромное количество изображений его лица и запечатлев движения. После того, как модель была создана, её поместили в виртуальный Лондон.

Журналист поговорил с креативным директором Watch Dogs: Legion о месте действия игры, а также о том, что в ней освещается выход Великобритании из Европейского союза.

Напомним, Watch Dogs: Legion должна выйти лишь осенью или весной 2021 года.