Журналист впервые взял интервью у реального человека внутри компьютерной игры

BBC называет проект первым в мире интервью внутри видеоигры. Для того, что его реализовать, сотрудники телеканала сотрудничали с игровыми разработчиками. Те создали виртуальную копию журналиста, получив огромное количество изображений его лица и запечатлев движения. После того, как модель была создана, её поместили в виртуальный Лондон.

Журналист поговорил с креативным директором Watch Dogs: Legion о месте действия игры, а также о том, что в ней освещается выход Великобритании из Европейского союза.