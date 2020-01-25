Журналист впервые взял интервью у реального человека внутри компьютерной игры
BBC называет проект первым в мире интервью внутри видеоигры. Для того, что его реализовать, сотрудники телеканала сотрудничали с игровыми разработчиками. Те создали виртуальную копию журналиста, получив огромное количество изображений его лица и запечатлев движения. После того, как модель была создана, её поместили в виртуальный Лондон.
Журналист поговорил с креативным директором Watch Dogs: Legion о месте действия игры, а также о том, что в ней освещается выход Великобритании из Европейского союза.
Watch Dogs: Legion. In a world first @MarcCieslak interviews the games creative director inside the video game itself.— BBC Click (@BBCClick) 25 января 2020 г.
Catch it on TV @BBCBreakfast and @BBCClick. pic.twitter.com/U3FQXiRQGr
Напомним, Watch Dogs: Legion должна выйти лишь осенью или весной 2021 года.