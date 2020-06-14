Журналисты измерили скорость интернета в крупнейших 5G-сетях на планете

Издание Bloomberg отправило четырёх репортёров в Сеул, Пекин, Токио и Гонконг, снабдив их 5G-смартфонами и приложением для проверки скорости интернета.

В Сеуле максимальной скоростью оказалась 1,2 Гб в секунду, а средней — 500 Мб в секунду. В Пекине — 546 Мб в секунду и 525 Мб в секунду соответственно. Смартфон Huawei P40 Pro журналиста смог без сбоев воспроизводить онлайн-видео в качестве 1080p во время поездки в машине. В Гонконге максимальная скорость составила 620 Мб в секунду, а средняя — 342 Мб в секунду. А в Токио — 1,4 Гб в секунду и 700 Мб в секунду соответственно.

Стоит отметить, что по скорости мобильного интернета в Москве в 2019 году лидером стал МегаФон с 51,7 Мб в секунду.