Журналисты показали, что все соцсети «воруют» функции друг у друга

В Axios напомнили, что в понедельник Snapchat запустила Spotlight, опцию коротких видео по аналогии с TikTok. В августе Facebook представила своего конкурента TikTok — Reels. А несколько дней назад в Twitter появились Fleets, по сути, те же сторис из Snapchat.

Журналисты пришли к выводу, что все технологические платформы сейчас имеют похожие функции. Различаются они, пожалуй, лишь философией, ценностями и сценариями использованиями.

В созданной Axios таблице перечислены 12 сервисов, которые можно назвать социальными сетями. Столбцы переводятся так: личные сообщения, прямые трансляции, фильтры для фото, сторис, публичный счётчик подписчиков, AR (дополненная реальность), лента с видео — аналог TikTok. Можно увидеть, у каких соцсетей есть пересечения.